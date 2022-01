Nadal: "Tener este trofeo en mis manos significa todo"

El tenista espa√Īol Rafa Nadal ha destacado la importancia de su victoria en la final del torneo de Melbourne (Australia) ante el estadounidense Maxime Cressy (7-6(6), 6-3) despu√©s de haber pasado por "momentos complicados", como su lesi√≥n en el pie y haber pasado el coronavirus.

"Estoy volviendo despu√©s de vivir algunos momentos complicados, as√≠ que no puedo estar m√°s contento por tener un trofeo en mis manos. Para m√≠ significa todo este momento", declar√≥ tras su triunfo, que supone la consecuci√≥n de su trofeo n√ļmero 89 en el circuito ATP.

Todo ello en la Rod Laver Arena, donde a partir del 17 de enero participará en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada. "Esta pista siempre ha sido muy especial para mí. Aquí he vivido momentos increíbles", confesó el balear.

"El nombre de esta pista, Rod Laver Arena, es muy especial para todos, incluso m√°s gracias al ambiente que cre√°is todos vosotros. No os puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo que siempre me dais. He vivido muchas emociones aqu√≠ y estoy deseando jugar ante vosotros en unos d√≠as", le dijo al p√ļblico presente en las gradas.

Por √ļltimo, Nadal tuvo unas palabras de cari√Īo hacia Cressy, que en semifinales elimin√≥ al b√ļlgaro Grigor Dimitrov. "Ha sido un gran inicio de temporada para ti, te deseo lo mejor para la temporada y tu carrera. Tu estilo prevalecer√°. Es algo que traes de vuelta al deporte, es un placer ver de nuevo a jugadores como t√ļ", concluy√≥.