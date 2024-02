El tenista español Rafael Nadal aseguró este miércoles que Roland Garros es uno de sus objetivos y que también la gustaría poder jugar los Juegos Olímpicos de París, tras reiterar que todavía no ha decidido si 2024 será su último año.

"No lo tengo decidido al 100%, siempre he dicho que tiene toda la pinta, no sé los eventos que me quedan por jugar, intuyo que no son muchos, pero no lo puedo confirmar", dijo Nadal en una entrevista con la televisión La Sexta.

"Igual dentro de tres meses estoy sano y disfrutando y quiero seguir", dijo, aunque admitió que "con el historial se me hace difícil pensar en ese escenario".

"Mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar", reiteró el ganador de 22 Grand Slams, quien, sin embargo, aseguró que "Roland Garros es uno de mis objetivos".

"Me gustaría jugar las Olimpiadas también", afirmó el ganador de 14 torneos de Roland Garros.

Nadal matizó que no está "100% seguro", pero cree que sí acudirá a París-2024, si está en buenas condiciones.

El tenista español reiteró que "la ilusión es retirarme en las pistas y saber que estos torneos son realmente los últimos, pero es difícil planificar todo eso, con lo cual no lo sé", concluyó.

Gr/dr