Nadal, una derrota en Roma y muchas dudas para Roland Garros

Si el Masters 1000 de Roma debía servir a Rafael Nadal como ensayo general de cara a Roland Garros (del 26 de mayo al 9 de junio), la clara derrota frente al polaco Hubert Hurkacz (N.9), por 6-1 y 6-3. despierta muchas dudas de cara a su participación en la gran cita de la gira de tierra batida.

"Existen dos opciones: una es de decir 'no juego lo bastante bien, no estoy preparado" y entonces la decisión es de no jugar Roland Garros", indicó el 14 veces ganador en la tierra batida parisina en la conferencia de prensa posterior a su derrota en segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

"La otra es aceptar dónde estoy ahora y trabajar para estar preparado para dentro de dos semanas", cuando comience Roland Garros, torneo en el que ostenta el récord de triunfos con 14.

- "No tengo tomada la decisión" -

"La decisión, como podéis imaginar, no la tengo clara en mi mente a día de hoy. Si tengo que decir lo que pienso ahora, creo que estaré en Roland Garros para dar lo mejor de mí mismo", añadió el exnúmero 1 mundial, actualmente en el puesto 305 de la clasificación ATP tras estar casi dos años sin apenas competir por las lesiones.

En la que previsiblemente ha sido su última participación en el Foro Itálico, donde ha levantado en diez ocasiones el título de campeón, la última en 2021, Nadal cayó ante un rival que le asfixió físicamente.

Los dos primeros juegos del partido, espectaculares, duraron respectivamente 14 y 12 minutos, pero a partir de ese momento Hurkacz pisó el acelerador apoyándose en su servicio.

El polaco, que no es un especialista sobre tierra batida, ganó el primer set en 49 minutos. Como en la primera manga, rompió el saque de Nadal en el tercer juego del segundo set y dominó hasta el final, pese a que el público estaba entregado al español.

"Físicamente tengo problemas, pero no lo suficiente serios para decir que no jugaré el torneo más importante de mi carrera. Vamos a ver qué pasa, cómo me encuentro mañana, dentro de una semana... Trataré de estar allí", admitió Nadal, que está a punto de cumplir 38 años.

Sobre su partido frente a Hurkacz, Nadal analizó: "Empecé bien, los dos primeros juegos duraron 30 minutos, tuve dos bolas de 'break', pero después no llegaba a crearle problemas, a llevarlo lejos de la línea de fondo, pero para mí el resultado del primer set no refleja lo que ha pasado en la pista".

"En el segundo set, ha sido más complicado. Él ha sacado muy bien y fuerte y yo no he creado ocasiones de entrar en el partido o de llevarle al error", concluyó.

Tras la derrota, Nadal llegará al que posiblemente sea su último Roland Garros habiendo disputado tan sólo ocho partidos sobre tierra batida esta temporada y con unos resultados alejados de sus estándares sobre esta superficie.

Tras una pausa forzada de tres meses debida a las lesiones, el manacorí cayó eliminado en la segunda ronda en Barcelona, en octavos de final en Madrid y no ha superado la segunda ronda en Roma.

- Hurkacz, el 'mataleyendas'

Pese a todo, hay razones para ser optimista con el regreso de 'Rafa' a Roland Garros, donde ha ganado en catorce ocasiones: su cuerpo, castigado por las lesiones ha aguantado el ritmo del torneo, y en cada declaración durante el torneo romano se ha mostrado de nuevo confiado.

Pero el español tendrá un gran desafío ante él, pues en Roland Garros los partidos se juegan a tres sets ganados y son por lo tanto más largos.

Hurkacz, por su parte, comienza a labrarse una reputación de 'mataleyendas': el polaco fue el último jugador en haberse enfrentado en partido oficial al suizo Roger Federer, al que derrotó en los cuartos de final de Wimbledon en 2021.

"Jugar contra Rafa siempre es especial, sobre todo en tierra batida, donde tiene un palmarés así y se ha convertido en una leyenda, estoy muy contento por esta victoria", declaró.

En la próxima ronda se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry, que venció por su parte al brasileño Thiago Wild por 6-3, 7-5.

jr/nip/eg/dam/eg/mcd/iga

AFP