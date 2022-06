Nadal va a "intentar" jugar Wimbledon: "Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo"

El tenista sostiene que el tratamiento "no es inmediato" pero sí nota cambios

PALMA, 17 Jun. 2022 (Europa Press) -

El tenista Rafael Nadal ha informado este viernes que el próximo lunes viajará a Londres con la intención de jugar el torneo de Wimbledon, después de haber notado cambios tras el tratamiento, aunque "no es inmediato".

Así lo ha anunciado el deportista en una rueda de prensa celebrada en el Mallorca Country Club, en Santa Ponça, donde previamente ha realizado un entreno de dos horas sobre pista de hierba.

"Mi intenci√≥n es intentar jugar Wimbledon, seg√ļn parece esta semana que he entrenado en Mallorca me dice que puedo tener posibilidades, si las cosas no van como me gustar√≠a ya veremos lo que sucede. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo".", ha continuado.