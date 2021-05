Nadal vapulea a nueva promesa española en Madrid

MADRID (AP) — En muy anticipado duelo generacional, Rafael Nadal confirmó con creces que es el hombre a batir en el tenis español al arrasar el miércoles 6-1, 6-2 a la sensación juvenil Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

Nadal, en busca de un sexto título en Madrid y ponerse a tono para el Abierto de Francia, nunca se vio en apuros ante Alcaraz, quien cumplía 18 años.

Situado en el peldaño 120 del ránking, Alcaraz venía de conseguir su primera victoria en un torneo Masters 1000 y describió la cita con su ídolo como un "sueño hecho realidad". Muchos le han señalado como el sucesor español de Nadal.

Con el público en la cancha de Caja Mágica cantándole el feliz cumpleaños, Alcaraz desperdició una bola de quiebre en el primer juego y luego se vio desbordado por el dueño de 20 títulos de Grand Slam. Alcaraz se complicó con numerosos errores no forzados y no fue hasta el final del segundo set cuando logró su único rotura de saque.

Alcaraz también recibió atención médica en el tercer juego tras perder en un largo peloteo, al parecer quedando con molestias en el brazo.

Los dos españoles nunca se había medido en la gira pero entrenaron juntos en el Abierto de Australia, donde Alcaraz alcanzó la segunda ronda.

“Hoy tenía un partido difícil ante un joven que viene muy fuerte", dijo Nadal en una entrevista a pie de cancha.

"Tiene un potencial enorme y solo necesita un poquito de tiempo. Quiero desearle lo mejor, porque aparte de un gran tenista es un chico que tiene las cosas claras, valores que la sociedad necesita”, añadió.

Finalizado el partido, el director del torneo Feliciano López, quien perdió ante Alcaraz en el Abierto de Andalucía el mes pasado se presentó con un pastel de cumpleaños, y Nadal también participó del festejo.

A primera hora, el argentino Diego Schwartzman volvió a estrellarse ante el ruso Asla Karatsev. El séptimo cabeza de serie no pudo con Karatsev en la tercera ronda del Abierto de Australia en febrero y el miércoles se dejó remontar para perder 2-6, 6-4, 6-1.

Karatsev iba perdiendo 2-0 en el segundo parcial, pero acabó anotándose su cuarta victoria del año contra un jugador del Top 10.

“Cuando me puse 6-2, 2-0, ha empezado a meter demasiados winners y aces. Todo se me complicó”, dijo Schwartzman. “Metía toda a la raya. No podía hacer nada”.

En tanto, el chileno Christian Garín y el argentino Federico Delbonis se instalaron en la tercera ronda.

Garín dio cuenta 6-3, 6-4 del alemán Dominik Koepfer y su rival de turno será el ruso Daniil Medvedev, quien rompió una racha de seis derrotas seguidas en tierra batida al doblegar 4-6, 6-4, 6-2 al español Alejandro Davidovich Fokina. Medvedev, tercero del ránking mundial, jugó por primera vez desde marzo en el Abierto de Miami.

Después de sortear la fase previa en Madrid, Delbonis siguió su buena marcha con un triunfo 7-6 (5), 6-3 sobre el español Albert Ramos-Viñolas, quien venía de consagrarse campeón el fin de semana en el Abierto de Estoril. Delbonis se las verá ahora con el italiano Matteo Berrettini (8vo cabeza de serie).

El alemán Alexander Zverev, campeón de la edición de 2018 en Madrid, despachó 6-3 6-2 al japonés Kei Nishikori.

En el cuadro femenino, Paula Badosa venció a Belinda Bencic por 6-4, 7-5 para convertirse en la primera mujer española que alcanza las semifinales en Madrid. Se las verá con la número uno mundial Ashleigh Barty, quien derrotó 6-1, 3-6, 6-3 a Petra Kvitova.