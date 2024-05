Nadal ve "difícil" jugar Wimbledon porque en su mente están "los Juegos"

El español Rafa Nadal, eliminado este lunes en Roland Garros por el alemán Alexander Zverev en primera ronda, ve "difícil" disputar Wimbledon (3-16 de julio) antes de estar, como tiene previsto, en los Juegos Olímpicos de París, que se inauguran el 26 de julio.

"No puedo confirmar nada, pero no creo que sea inteligente después de todo lo que ha pasado mi cuerpo y justo después de volver, jugar en hierba teniendo en cuenta que justo después están los Juegos", afirmó Nadal en su conferencia de prensa después de la derrota.

En su regreso a las pistas tras casi dos años de ausencia por las lesiones, Nadal hizo de Roland Garros y de los Juegos Olímpicos sus dos principales objetivos.

Pese a no precisar si su participación en los Juegos será en el torneo individual, en dobles o en ambos, Nadal dio pistas: "Confío en llegar preparado, pero en los Juegos voy a estar en la misma situación que aquí; me puede tocar cualquier jugador en primera ronda", declaró dando a entender que al menos se inscribirá en simples.

"No voy a tener tres torneos en tierra batida antes de los Juegos para mejorar el ránking, pero sí tendré un mes y medio más de preparación y con más confianza. Es una incógnita pero lo acepto", añadió en conferencia de prensa tras perder frente al N.4 del mundo en tres sets, por 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3.

- "No demasiado lejos de hacer algo importante" -

Pese a la decepción por la derrota, Nadal se mostró feliz con lo mostrado en la Philippe Chatrier: "No estoy demasiado lejos de estar en condiciones de hacer algo importante, es mi sensación".

Ante Zverev, "por momentos he jugado bien, en otros he tenido errores, pero he podido jugar sin limitaciones luego de una semana de entrenarme sin limitaciones".

"He tenido momentos para haber dado un cambio al partido, pero no tengo los automatismos ni la confianza para haberlo concretado", analizó.

Físicamente, Nadal aseguró estar "listo para volver a jugar mañana (martes), pero lamentablemente ya no podrá ser", bromeó.

Nadal felicitó por la victoria a su rival, "uno de los mejores del mundo".

"He salido a la pista a luchar, sin ser favorito, dándolo todo y esperando que el rival no jugara a su nivel. Para mí es dificil en este momento dar un nivel mejor del de hoy, pero es 100% normal cuando casi no juegas partidos en dos años".

El exnúmero 1 mundial, que en unos días cumplirá 38 años, aseguró que se va a tomar unos días de descanso y que aprovechará para diseñar su calendario en los próximos meses, sin decantar seguir compitiendo.

"Disfruto jugando al tenis, viajando en estos momentos con mi mujer y mi hijo, y mientras siga con esta pasión y mi cuerpo me lo permita continuaré".

- Dos años "sin ver la luz" -

Nadal, no obstante no olvidó que ha pasado dos años "muy duros mentalmente" por las lesiones, "sin ver la luz", pero destacó que el día que se retire y haga balance, en su carrera "pesarán mucho más todos los momentos increíbles que el tenis me ha hecho vivir y los éxitos que nunca hubiera podido ni imaginar" a las lesiones y los malos momentos.

Pese a la posibilidad de que fuera la última vez que Nadal jugó en Roland Garros, el tenista mallorquín no quiso recibir un homenaje por parte de la organización del torneo parisino.

"Diciendo que no quiero homenajes, lo que transmito es que quiero seguir jugando. No tengo el ego tan grande para necesitar el homenaje hoy. Y si no vuelvo a jugar aquí, Mallorca no está tan lejos de París y ya vendré para el homenaje que me quieran hacer", declaró.

Eso sí, Nadal recibió este lunes el apoyo mayoritario del público durante todo el partido y una gran ovación en el momento de su despedida.

es-ig-mcd/dr/pm

AFP