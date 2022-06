Nadal viajará a Londres para "intentar" disputar Wimbledon: "Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo"

"Mi intención es jugar, descansar y volver a jugar en Canadá y Estados Unidos"

El tenista 'manacorí' sostiene que el tratamiento "no es inmediato", pero sí nota cambios

Palma de mallorca, 17 jun. 2022 (europa press) -

El tenista mallorquín Rafael Nadal ha informado este viernes de que el próximo lunes viajará a Londres con la intención de disputar el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de haber notado cambios tras el tratamiento de su pie izquierdo, aunque advirtió de que "no es inmediato".

"Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo". Así lo ha confesado el tenista balear en una rueda de prensa celebrada en el Mallorca Country Club, en Santa Ponça, donde previamente ha llevado a cabo un entrenamiento de dos horas sobre una pista de hierba para amoldarse al tipo de juego en Londres.

"Según parece, esta semana que he entrenado en Mallorca me dice que puedo tener posibilidades, si las cosas no van como me gustaría ya veremos lo que sucede", ha continuado.

En este sentido, el de Manacor se ha mostrado "totalmente abierto a aceptar las cosas como vengan", aunque ha reiterado su intención de llegar a Londres, sumando a la lista de torneos que prevé disputar los de Canadá y Estados Unidos. "Mi intención es jugar Wimbledon, descansar, jugar Canadá y jugar Estados Unidos", ha dicho ante los medios.

El tratamiento "no es inmediato, pero sí se notan cambios"

Nadal ha reconocido que ha notado cambios tras el tratamiento al que se ha visto recientemente sometido en Barcelona, pese a saber que no es "100% inmediato".

Con todo, ha admitido haber tenido "sensaciones un poco extrañas". "De alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar el pie, pero, a veces, se me duerme una parte del pie, a veces otra, y también me dan calambres", ha contado el tenista, quien ha añadido que "según parece es algo normal".

"En teoría, al cabo de unas pocas semanas, el nervio se reorganiza y vuelve a enviar señales adecuadas, confiamos en que cuanto todo se reorganice las cosas vayan bien", ha declarado.

Tres años sin jugar en hierba

Preguntado por sus expectativas en el caso de jugar en Wimbledon, Rafa Nadal ha considerado que hay que tener "un poco de paciencia", ya que lleva tres años sin jugar en hierba.

"Cada día he ido mejorando a nivel de sensaciones tenísticas y todavía me queda una semana de entrenamiento en Londres, espero que esto me sirva para llegar al torneo", ha manifestado.

Con todo, ha reconocido que "el comienzo del torneo va a ser vital" y, a medida que vaya avanzando, será "más normal", después de haber cogido ritmo en hierba. "El tenis es imprevisible, sales a jugar desde el primer día contra otro rival que también quiere ganar y en hierba aún todo se magnifica", ha concluido.