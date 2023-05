Nadal visita el Rafa Nadal Tennis Center en Grecia

El tenista español Rafa Nadal ha viajado a Grecia para visitar el Rafa Nadal Tennis Centre ubicado en Sani, un destino turístico puntero emplazado en la península de Halkidiki, donde desde 2018 se imparten programas de tecnificación de tenis para jugadores de todas las edades y niveles en sus 8 pistas de tierra batida.

Durante su estancia, Rafa Nadal, ausente en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada para recuperarse de sus molestias físicas, se ha mostrado muy satisfecho por el funcionamiento del centro deportivo.

"Tenía muchísimas ganas de venir por fin a Grecia, pero mi calendario y la COVID me lo había impedido. Tanto Toni como Carlos Moyá, Carlos Costa y todo el equipo me habían hablado maravillas del centro, y estaban en lo cierto. Creo que la calidad de toda la instalación es espectacular y me parece un lugar increíble para jugar al tenis y disfrutar de unas grandes vacaciones", indicó.

Para Nadal, lo que marca la diferencia en este centro es el trato humano de las personas que trabajan a diario. "Tenemos una relación excelente desde hace muchos años y para mí trabajar con personas que comparten nuestros valores es algo esencial", añadió.

El objetivo del Rafa Nadal Tennis Center es el ofrecer una formación tenística de alta calidad para que los jugadores puedan recibir clases a través de los diferentes programas personalizados mientras disfrutan de sus vacaciones en el Sani Resort.

Estos programas han sido desarrollados e implementados por el equipo técnico de la Rafa Nadal Academy by Movistar gracias a la experiencia adquirida durante la carrera deportiva del propio Rafa Nadal.

Europa Press