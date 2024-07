'Nadalalcaraz': La dupla que causa furor en París 2024

PARÍS (AP) — Los hombres más buscados para tomarse selfies en la Villa Olímpica son Rafael Nadal y Carlos Alcaraz... por mucho.

Ya sea los jugadores del equipo de rugby sevens de Argentina o la gimnasta panameña Hillary Heron, nadie se quiere perder la oportunidad de sacarse fotos con los dos astros españoles del tenis que entre sí acumulan 26 títulos de Grand Slam. Y los dos responden amablemente a cada pedido.

A sus 38 años, Nadal vive sus cuartos Juegos Olímpicos, los últimos de una colosal carrera que incluye 22 coronas de sencillos en los Slam, así como los oros olímpicos en individuales en Beijing 2008 y de dobles junto a Marc López en Río 2016.

Alcaraz se estrenará en una justa olímpica en medio de un verano de ensueño en que atrapó su primer cetro de individuales en el Abierto de Francia — justamente en las canchas de arcilla donde se disputará el torneo de tenis de París — y revalidó su título de Wimbledon. Con 21 años, Alcaraz es el jugador masculino más joven que gana en un mismo año Roland Garros y Wimbledon.

En medio del furor, París 2024 procura encontrar el apodo para la dupla, con un menú de opciones que incluye Nadalcaraz, Raflitos o Alcadal.

Ambos tienen presente la ilusión que la dupla genera, pero igualmente advierten que el prestigio de sus nombres no garantiza medallas.

“Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos, pero no pensemos que eso se traduce a éxito", dijo Nadal el miércoles en una rueda de prensa en la Villa Olímpica. "Con Carlos no he jugado muchos dobles y yo, ni muchos dobles ni individuales. Los dos hemos sido capaces de jugar bien, pero después hay que ponerlo en marcha”.

Alcaraz regresa a París dos meses después de haber derrotado a Alexander Zverev, en una final que se extendió a cinco sets.

”¿Qué nombre vamos a ponerle? No sé, vamos a dar todo lo mejor de nosotros", dijo Alcaraz sobre el juego de apodos para la dupla. "El nombre dependerá de cómo vayan yendo los días... Volver a Roland Garros hace un poco más fácil el reto de adaptarnos bien, pero se vive de manera diferente”.

“Jugar con Rafa es un sueño, pero eso no significa un éxito seguro. No se ganan medallas por el nombre. Será una gran experiencia y debemos adaptarnos poco a poco”, añadió. “De Rafa me quedo con esa manera de competir, de luchar, de nunca dejarse ir ni dar un punto por perdido. Es admirable y también intento transmitir eso que veo en él en la vida personal”.

Roland Garros, donde el tenis olímpico arrancará el sábado, es un sitio especial para Nadal, uno en el que se se erigió una estatua de acero en su honor.

En el ocaso de su carrera, Nadal decidió saltarse Wimbledon para concentrarse en los Juegos Olímpicos.

“Creo que estos sí que son los últimos”, dijo Nadal sobre si la cita de París marcará su despedida olímpica. “Para mí, todos han sido especiales. Desgraciadamente, me perdí los de Tokio (2021) y Londres (2012) por lesión, y eso me ha dolido más que perder Grand Slams. Son experiencias únicas que se viven pocas veces en tu carrera. Estar aquí lo valoro mucho”.

También valora la experiencia de residir en la Villa Olímpica: "Compartir con compañeros como Carlos te rejuvenece. Es una experiencia distinta a todas las comodidades del circuito, una vuelta a los inicios como cuando jugabas en torneos pequeños e ibas a hostales”.

AP