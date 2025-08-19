Nadeen Ayoub, primera palestina en concurso Miss Universo

"Me honra anunciar que, por primera vez, Palestina estará representada en Miss Universo", declaró la modelo de 27 años, residente en Dubái, al publicar un video en Instagram donde aparece luciendo un traje tradicional palestino.

"Mientras Palestina sufre, especialmente en Gaza, yo llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino, cuya fuerza el mundo debe ver.

Somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que vive a través de nosotros", añadió en la publicación.

Nadeen, recordó Gulf News, fue la primera palestina en competir en Miss Tierra 2022 y quedó entre las cinco mejores.

Estudiante de psicología, trabajó para concienciar sobre el colapso de los servicios de salud mental en Gaza y la difícil situación de los niños que crecen en medio del conflicto.

(ANSA).