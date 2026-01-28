Nadie es más favorito que nosotros, dice Luis Enrique pese a ir al playoff

"No veo a nadie que sea más favorito que nosotros", declaró el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, a pesar de que el defensor del título en la Liga de Campeones de Europa salió del Top 8 este miércoles en la última jornada y no pudo lograr billete directo a octavos de final.

El PSG tendrá que jugar ahora un playoff para ganarse la plaza en octavos. Será el próximo mes contra el Mónaco, un equipo que conoce bien de su Ligue 1, o el Qarabag azerbaiyano.

Los parisinos llegaban a la última fecha dependiendo de sí mismos al estar dentro de los ocho primeros, pero no pudieron pasar del empate 1-1 en su Parque de los Príncipes ante el Newcastle inglés y bajaron al undécimo lugar.

"No tengo nada que reprochar a mi equipo. Hay jugadores a los que les costó tener su nivel, pero la actitud estuvo", relativizó el entrenador español.

"Ahora vamos a tomar el camino más largo", pero "no veo a nadie que sea más favorito que nosotros", añadió.

Por la dificultad de los partidos que tuvo que afrontar el PSG en esta fase de liguilla, Luis Enrique cree que su equipo es el "mejor preparado para las rondas de eliminación directa".

"Hoy ha sido difícil, ante un equipo físico y fuerte", señaló el técnico, que consideró que el PSG "mereció ganar" pese a que debe "mejorar".

Preguntado sobre el cambio por lesión de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique lamentó ese percance, sufrido mediada la primera parte.

"Hoy se nos lesionó un jugador importante. Vamos a ver mañana (jueves, día del diagnóstico). Es el tobillo y es complicado. Quizás me estoy equivocando y podamos tener buenas noticias mañana", apuntó.