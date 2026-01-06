Nadie "va a salir corriendo" a casa: La diáspora venezolana espera un cambio real

"Un nuevo amanecer para Venezuela". Así describió un alto diplomático el futuro de ese país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

Pero para varios de los ocho millones de venezolanos exiliados en la última década, la alegría de ver a Maduro comparecer ante un tribunal de Nueva York se vio empañada al saber que sus altos funcionarios siguen al mando.

La salida por la fuerza de Maduro de Venezuela provocó inicialmente escenas de júbilo entre la diáspora. Muchos se emocionaron al recordar las penurias de las que huyeron y a los familiares que dejaron atrás durante su mandato iniciado en 2013.

Pero aunque varios dijeron soñar con volver a su país, aún no hacen maletas ante lo incierto del panorama.

- "Todo está igual" -

"En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. En Venezuela no hay transición", dijo a la AFP Ligia Bolívar, socióloga venezolana y defensora de derechos humanos que vive en Colombia desde 2019.

"Nadie en esa circunstancia va a salir corriendo para Venezuela", agregó.

A las afueras del consulado venezolano, donde esperaba para renovar su pasaporte, Alejandro Solórzano, de 35 años, coincidió con esa visión. "Todo está igual", dijo.

La maltrecha economía es uno de sus principales motivos para mantenerse fuera de Venezuela. En el extranjero trabajan y pueden enviar remesas a casa.

Algunos también mencionaron su temor al aparato de seguridad y a los grupos armados afines al gobierno que recorrieron las calles de Caracas en los últimos días para reprimir cualquier celebración de la caída de Maduro.

En sus primeras declaraciones tras la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró dispuesto a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, dejando a un lado a la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, se posesionó el lunes al frente del mismo gobierno que dirigía el depuesto mandatario y que incluye a los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino.

Cabello es una figura temida, tras haber ordenado reprimir las protestas poselectorales de 2024, en las que fueron detenidas unas 2.400 personas.

La Unión Europea exigió el lunes que cualquier transición incluya a Machado y a su candidato en las presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo reivindica la oposición.

Pero Andrea, una asesora de inmigración de 47 años que vive en Buenos Aires y prefirió no dar su apellido, consideró que aún no es la hora de Machado.

"Hasta que Trump vea que esa situación está controlada, hasta que tenga agarrados por las bolas a todos estos criminales, no va a poder poner a María Corina", dijo.

- "No hay otra forma" -

Luis Peche, analista político que sobrevivió a un atentado con arma de fuego en Bogotá el año pasado, presuntamente por motivos políticos, también se mostró a favor de una transición negociada.

"Hay que ver las cosas como un proceso", dijo Peche. "Necesitas igual la parte de ese aparato estatal" para mantener al país en pie, agregó.

Tamara Suju, experta en derechos humanos afincada en España, afirmó que mantener al mismo elenco al mando era un mal necesario, al menos a corto plazo.

"Son ellos con los que el gobierno de Trump negocia la transición, porque es que no hay otra forma de hacerlo", dijo a la estación española esRadio. Consideró que eventualmente Washington les obligará a dimitir.

Edwin Reyes, un instalador de ventanas de 46 años que vive en Colombia desde hace ocho, dijo que una vez que Venezuela sea "completamente libre", consideraría volver.

"Hemos esperado, ya yo tengo ocho años fuera en el exilio", dijo. "¿Qué me cuesta esperar tres, cuatro, cinco, seis meses más?".