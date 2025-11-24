Nagel, del BCE, advierte sobre inflación de alimentos y servicios

FRANKFURT, 24 nov (Reuters) - Los precios de los comestibles y los servicios en la zona del euro siguen subiendo a un ritmo obstinadamente rápido y justifican una vigilancia, dijo el lunes el responsable de política económica del Banco Central Europeo, Joachim Nagel.

"El aumento de los precios, sobre todo de los comestibles, ha sido superior a la media y sigue siendo persistente", declaró Nagel, presidente del Bundesbank alemán, en Fráncfort.

"El Consejo de Gobierno del BCE está pendiente de esto, al igual que de la persistente fuerte inflación en el sector servicios".

