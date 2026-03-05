Nagel, del bce, afirma que una guerra larga con irán provocaría un aumento de la inflación

FRÁNCFORT, 5 mar (Reuters) -

Una guerra prolongada en Irán aumentaría la ‌inflación en ‌la zona ⁠euro y perjudicaría el crecimiento, pero aún es demasiado pronto para sacar ​conclusiones sobre ⁠el ⁠conflicto, dijo el jueves Joachim Nagel, miembro del del ​Banco Central Europeo.

"Si el conflicto llega ‌a su fin rápidamente, (...) las consecuencias ​para la inflación ​serían a corto plazo y limitadas en general", dijo en un discurso.

"Por el contrario, si los precios de la energía siguieran elevados durante un periodo ​prolongado, tendería a provocar un aumento de la inflación ⁠y un debilitamiento de la actividad económica en la zona ‌euro".

Añadió que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la fijación de los tipos de interés.

Nagel, presidente del Bundesbank, presentó el informe anual del banco central alemán para 2025, ‌que arrojó unas pérdidas de 8.600 millones de euros como ⁠resultado de la compra de bonos durante ‌los programas de estímulo de ⁠la última década.

Aunque las ⁠pérdidas se estaban reduciendo, Nagel esperaba que el Bundesbank cerrara 2026 todavía en números rojos.

Las cuentas anuales también mostraban que el Bundesbank no había ‌movido sus 3.350 ​toneladas de oro, que siguen almacenadas en Fráncfort, Nueva York y Londres. (Información de Francesco Canepa; edición de Toby Chopra; edición ‌en español de María Bayarri Cárdenas)