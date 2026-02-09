Nagel, del BCE, dice que los tipos son adecuados pese a la caída de la inflación

FRÁNCFORT, 9 feb (Reuters) -

El tipo de interés oficial del Banco Central Europeo se encuentra en el nivel adecuado, ya que es probable que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% tras una breve caída, dijo el lunes Joachim Nagel, presidente del Bundesbank alemán y dirigente monetario del BCE.

El BCE mantuvo por unanimidad su tipo de interés principal sin cambios en el 2% la semana pasada, pero algunos responsables de política monetaria siguen preocupados por que el crecimiento de los precios, que se moderó hasta el 1,7% el mes pasado, pueda debilitarse demasiado, lo que obligaría al banco central de la zona euro a reaccionar.

Nagel dijo que el BCE sólo actuaría si sus expectativas de inflación a medio plazo se desviaran "de forma sostenible y notable" del objetivo, pero no parecía ser el caso.

"Hay muchos factores que sugieren que el nivel actual de los tipos de interés es adecuado", dijo. "En primer lugar, la brecha (de inflación) es a corto plazo y pequeña y, a medio plazo, la inflación se encuentra en nuestro objetivo".

Añadió que las expectativas de inflación a largo plazo estaban "firmemente ancladas" y que las medidas de los precios subyacentes, que excluyen elementos volátiles como la energía y los alimentos, también respaldaban esta opinión, al igual que la actualización de las proyecciones del BCE de diciembre.

Los datos publicados la semana pasada mostraron que gran parte de la caída de la inflación en enero se debió a la bajada de los costes energéticos, aunque los servicios también experimentaron una moderación en el aumento de los precios.

"Las desviaciones pequeñas y temporales, especialmente en componentes volátiles como los precios de la energía, (...) no requieren un cambio de rumbo si las expectativas de inflación están firmemente establecidas", dijo Nagel.

Afirmó que esto se aplica tanto cuando "la inflación podría quedar por debajo del objetivo" como cuando la inflación corre el riesgo de ser demasiado alta.