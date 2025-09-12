Nagel del BCE dice que nuevas bajas de tasas pondrían en peligro la estabilidad de precios

12 sep (Reuters) - Joachim Nagel, responsable de política monetaria del BCE, afirmó que un nuevo recorte de tasas de interés podría poner en peligro la estabilidad de precios que tanto ha costado conseguir, dado que la economía de la zona euro ya está preparada para recibir el impulso del aumento del gasto público alemán.

El Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios las tasas, tal y como esperaba el mercado, y mantuvo una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, desalentando las expectativas de nuevos recortes en los costos de endeudamiento.

"Hemos decidido no modificar nuestras tasas de interés en la situación actual, porque las últimas previsiones indican que la inflación está más o menos en línea con nuestro objetivo a medio plazo", dijo Nagel, también presidente del Bundesbank alemán, al diario italiano Il Sole 24 Ore.

"Un nuevo recorte de las tasas podría poner en peligro este objetivo", añadió en la entrevista publicada el viernes.

Nagel afirmó que el aumento del gasto en defensa e infraestructura en Alemania ya está actuando como estímulo para la economía de la zona euro. "Esto está teniendo un impacto en toda Europa", destacó. (Reporte de Romolo Tosiani en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)