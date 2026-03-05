Nagel, del BCE, resta importancia a la comparación entre los efectos de las guerras de Ucrania e Irán

FRÁNCFORT, 5 mar (Reuters) - El ‌responsable de ‌política monetaria ⁠del Banco Central Europeo, Joachim ​Nagel, ⁠dijo ⁠el jueves que las ​implicaciones de la guerra ‌en Irán ​eran diferentes a ​las de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, ​y señaló que ⁠la política monetaria era mucho ‌más flexible entonces.

"Ahora mismo la situación es algo diferente", dijo Nagel en una rueda de ‌prensa. "En aquel momento acabábamos de ⁠salir de la fase ‌de flexibilización ⁠cuantitativa y ⁠aún existía otro programa de compra de activos que había que ‌detener". (Información de ​Francesco Canepa; edición de Philippa Fletcher; editado en español por ‌Benjamín Mejías Valencia)