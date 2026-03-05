Nagel, del BCE, resta importancia a la comparación entre los efectos de las guerras de Ucrania e Irán
FRÁNCFORT, 5 mar (Reuters) - El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, dijo el jueves que las implicaciones de la guerra en Irán eran diferentes a las de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, y señaló que la política monetaria era mucho más flexible entonces.
"Ahora mismo la situación es algo diferente", dijo Nagel en una rueda de prensa. "En aquel momento acabábamos de salir de la fase de flexibilización cuantitativa y aún existía otro programa de compra de activos que había que detener". (Información de Francesco Canepa; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)