Nagel dice que la política monetaria actual del BCE es la adecuada

ATENAS, 8 oct (Reuters) -

La actual política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) es adecuada, dijo el responsable de política monetaria del BCE, Joachim Nagel, en una entrevista publicada el miércoles.

"Sobre la base de la información de que disponemos actualmente, puedo confirmar que la política monetaria que estamos siguiendo es adecuada desde una perspectiva a largo plazo", dijo Nagel al diario griego Kathimerini, y añadió que la inflación en la zona euro se acercaba al objetivo a medio plazo del BCE del 2%.

El banco central de los 20 países de la zona euro ha recortado los tipos de interés en dos puntos porcentuales hasta junio. Sin embargo, desde entonces ha mantenido los tipos en suspenso mientras se debate entre bajarlos o estabilizarlos en el 2% actual, ya que la inflación ahora está en el objetivo. (Información de Angeliki Koutantou; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)