Nagelsmann no cree que Mbappé se pierda la ida de octavos de Champions

El entrenador del Bayern Múnich Julian Nagelsmann no cree que la estrella del PSG Kylian Mbappé se pierda por lesión la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en diez días en el Parque de los Príncipes, señaló este viernes.

"No creo que se ausente. No sé lo que tiene, lo que pone en el sitio de internet no es muy claro. Me preparo para el partido como si fuera a jugar", señaló el técnico alemán

Mbappé, lesionado en un muslo, será baja por una duración estimada en tres semanas y se perderá el partido de ida de octavos, anunció el jueves el PSG.

El número 7 sufre "una lesión del muslo izquierdo" contraída en el partido de Ligue 1 del miércoles en Montpellier (3-1).

"Evidentemente pueden jugar al póquer", añadió Nagelsmann, dejando en el aire que la lesión no fuera tan grave como han anunciado.

Tba/pm

AFP