Nagelsmann: "No me creo que Mbappé no esté en la ida de octavos de Champions, podrían estar jugando al póker"

El entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, confesó este viernes que "no" cree que el delantero del PSG Kylian Mbappé vaya a perderse la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante los bávaros el 14 de febrero por una lesión, por lo que señaló que desde el club parisino "podrían estar jugando al póker" y ser un 'farol'.

"No creo que se quede fuera", afirmó el técnico en rueda de prensa. "No sé lo que tiene. El comunicado del PSG en su página web es relativamente impreciso. Si no es una lesión importante, no me lo imagino perdiéndose el partido, pero no lo sé", reconoció.

El club parisino informó de que Mbappé sufrió una lesión muscular en el muslo que le obligó a abandonar el encuentro ante el Montpellier de este miércoles a los 20 minutos de juego. El propio equipo anunció que estaría fuera de los terrenos de juego unas tres semanas, pero Nagelsmann cree que puede ser un farol.

"Por supuesto que pueden jugar al póquer y no nombrar una lesión estructural. Pero también pueden jugar al póquer y decir que estará fuera, y luego sí jugará. Estoy preparando para el partido como si fuera a jugar", comentó sobre la 'estrategia' del PSG para tratar la lesión del delantero.

El Bayern se enfrentará al PSG el 14 de febrero en la ida de los octavos de final de la Champions en el Parque de los Príncipes, mientras que la vuelta, para la que Mbappé ya estaría disponible según lo comunicado por el club parisino, se disputará el 8 de marzo en Múnich.

