Nagelsmann recupera a Schlotterbeck para la selección alemana

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann presentó este jueves su convocatoria de 24 jugadores para los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026, con hasta seis cambios respecto a la lista de septiembre, como el regreso del defensa Nico Schlotterbeck.

Los partidos de la Mannschaft de septiembre fueron decepcionantes, con una derrota 2-0 en Eslovaquia y una victoria cosechada en la recta final contra Irlanda del Norte (3-1).

Actual tercera de grupo con tres puntos, Alemania necesita reaccionar en los duelos de octubre contra Luxemburgo e Irlanda del Norte.

"Dos victorias: ese es nuestro claro objetivo para clasificar directamente al Mundial", declaró el seleccionador en un comunicado que acompañaba la convocatoria.

Además de recuperar a Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund recuperado tras una lesión en la rodilla que le dejó seis meses de baja, Nagelsmann convocó por primera vez al defensa Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort).

También regresan a la lista el atacante Jonathan Burkardt, los centrocampistas Aleksander Pavlovic y Felix Nmecha, y el lateral Ridle Baku.

Entre las principales ausencias está Niclas Fullkrug, sin goles ni asistencias con el West Ham. Otro de los nombres destacados en caerse de la lista es el central del Real Madrid Antonio Rudiger debido a una lesión muscular.

También están en la enfermería tres referentes como Kai Havertz, Jamal Musiala y el arquero Marc-André Ter Stegen.

-- Convocatoria de Alemania para los partidos de octubre de clasificación al Mundial 2026:

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nuebel (Stuttgart)

Defensas: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Robin Koch (Eintracht Fráncfort), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Centrocampistas: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Maguncia), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool/ENG)

Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Nick Woltemade (Newcastle/ENG)

dwi/dam/pm