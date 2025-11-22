Nahuel Losada, el héroe de Lanús: "Fuimos mejores"

El héroe de Lanús en la final de la Copa Sudamericana 2025, el portero Nahuel Losada, que atajó tres penales en la tanda y tuvo una parada providencial a minutos del final de la prórroga, dijo este sábado que el Granate fue campeón porque fue mejor que Atlético Mineiro.

"Atlético Mineiro fue un rival muy duro, un equipo brasileño, pero nosotros también somos duros y fuimos mejores", dijo el arquero de 32 años a la transmisión oficial de televisión minutos después de ganar el título en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

"Es una una emoción muy grande, estoy muy feliz", prosiguió Losada, que remarcó los esfuerzos que hizo para ganar su primer título en primera división: "Remé mucho para estar acá", pero "el esfuerzo paga".

"El mensaje es claro: que la sigan remando que el fútbol paga", agregó el guardameta. Tiempo atrás "las oportunidades no se me daban, pero algunos se la jugaron por mí y este campeonato es un poco para ellos".

Por su parte, el veterano defensa Carlos Izquierdoz, un emblema del Granate, que ganó su segunda corona en la Sudamericana, tras la alzada en 2013, destacó que este título es "algo único, muy especial".

"Mineiro, un equipazo, el año pasado jugó final de la Libertadores", recordó el Cali Izquierdoz, y "junto al Fluminense eran los favoritos para ganar la Sudamericana".

"Y nosotros le ganamos al Flu y al Mineiro", destacó el experimentado zaguero central de 37 años, al que le queda un año de contrato con Lanús, hasta 2026, con el que jugará "Copa Libertadores el año que viene".

"Era mi sueño", afirmó sobre su presencia en la próxima edición del principal torneo de clubes de América.

