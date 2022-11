Nairo Quintana lamenta ratificación del TAS sobre su desclasificación del Tour de Francia

El colombiano Nairo Quintana lamentó este jueves que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) haya ratificado su descalificación del Tour de Francia-2022 por el uso de un analgésico prohibido en el ciclismo.

El órgano jurídico, con sede en Suiza, rechazó un recurso que Quintana interpuso contra la Unión Ciclistica Internacional (UCI), que el 17 de agosto decidió no tener en cuenta su resultado en la última "Grande Boucle" por el uso de tramadol.

Según el TAS, la presencia de ese opiáceo sintético en la sangre del escalador de 32 años, sexto lugar en la general del Tour, basta para justificar su desclasifación.

"El día de hoy nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mi, con tristeza lo digo", aseguró Quintana en un video enviado a medios, horas después de la decisión del Tribunal.

Quintana argumenta que no consumió el medicamento. "Con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping (...) y nunca he tenido ningún problema", añadió.

Después de estallar el escándalo por el uso del medicamento, Quintana y su ecuadra, la francesa Arkéa Samsic, rompieron relaciones. Hoy se encuentra sin equipo.

"La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante", añadió el campeón del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016.

Aunque el tramadol estuvo bajo la lupa de la Agencia Mundial Antidopaje, no figura en el listado de productos prohibidos por esa entidad.

En cambio, el reglamento médico de la UCI sí lo prohibe desde 2019.

En conversación con la AFP, el abogado de Quintana, Andrés Charria, clasificó el dictamen del TAS como "doloroso".

"Mancha una carrera que no ha tenido problemas (...) jurídicamente ya no hay nada que hacer", solo "pasar la página", aseguró.

La decisión del Tribunal de este jueves no compromete la posbilidad de que Quintana firme con un nuevo equipo o participe en el calendario ciclístico del próximo año.

"La realidad es que no es un tema de dopaje, entonces Nairo no tiene ninguna suspensión ni ninguna sanción. En este momento está entrenando" en Europa y "su carrera sigue igual", agregó.

Además de la descalifiación del Tour, 'Nairoman' fue castigado con el pago de 5.000 francos suizos.

La UCI considera que el tramadol genera "dependencia progresiva" en el atleta, somnolencia y pérdida de atención que "aumentan el riesgo de caída" durante una carrera.

Das/ma

AFP