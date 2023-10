El ciclista colombiano Nairo Quintana celebró este lunes su reciente fichaje por el equipo español Movistar, que pone fin a más de un año de inactividad tras su descalificación del Tour de Francia de 2022 por usar una sustancia prohibida.

Durante el parón "soñaba con estar en la competición (...) y hoy, gracias a esta nueva oportunidad, vuelvo a soñar" expresó el pedalista de 33 años en una conferencia de prensa en Bogotá.

Campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016 precisamente con el Movistar, Quintana no fue contratado por ningún equipo profesional este año, a pesar de estar habilitado para competir por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Sabía que los colombianos, con su corazón (...) deseaban que nuevamente estuviera en las carreteras", soltó el escalador en un evento organizado por el patrocinador del equipo.

En 2022, la UCI anunció su descalificación del Tour de Francia debido a dos positivos por el analgésico tramadol, prohibido en el ciclismo desde 2019. En aquella competencia, el colombiano había quedado en sexto lugar.

Quintana llevó su caso a apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero esta fue rechazada. La decisión terminó costándole la plaza en el Arkéa-Samsic, su equipo en ese momento.

Aunque lleva más de un año sin competir, aseguró estar "en forma, a nivel deportivo" gracias a sus entrenamientos.

"Cuando algún periodista salió a decir: 'No, ya Nairo dijo que dejaba la bicicleta', tuve que levantarme (...) y salir a decirles: 'No, no me retiro. Voy a seguir'", enfatizó Quintana, subcampeón de la Grande Boucle en 2013 y 2015 detrás del poderoso Chris Froome.

Ahora regresa a su primer equipo de élite en el ciclismo, que lo fichó por primera vez en 2012 y con el que vivió sus mejores momentos.

"Hoy estamos nuevamente aquí abrazados, viviendo y recordando buenos momentos y pensando también en el buen futuro que viene", dijo.

De su lado, el español Eusebio Unzué, manager del Movistar dijo que espera "generar ilusiones" en la afición con este reencuentro

"Creo que Nairo aún alguna de ellas tiene por ahí guardada", anticipó el veterano estratega.

El colombiano no adelantó las competencias en las que estará presente el próximo año. Sin embargo, sí dijo que le gustaría representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Sí que cabe una posibilidad (...) Yo quiero correr todo", afirmó.

