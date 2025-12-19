Naltros Brut (Aldi), Vall D'Lluna Brut y Val de Juy Brut (Alcampo), los mejores cavas por menos de 5 euros

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los cavas Naltros Brut (Aldi), Vall D'Lluna Brut, que están presentes en supermercados de Eroski y Caprabo, y Val de Juy Brut (Alcampo) se sitúan como los mejores cavas por menos de 5 euros, según la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar 25 vinos espumosos blancos y rosados, Brut y Semisecos, con la Denominación de Origen Cava.

En concreto, el análisis realizado por la organización de consumidores muestra que la gran mayoría de los 25 vinos espumosos analizados obtienen muy buenas valoraciones aunque destacan estos tres sobre el resto, que resultan ideales para los brindis de estas celebraciones navideñas.

Naltros Brut (Aldi), que ha recibido una calificación de 94 puntos sobre 100 y tiene un precio medio de 3,19 euros. Se trata de un vino amarillo pajizo con tonos verdosos /acerados, burbuja fina sin corona que con tonos de frutos secos, panadería y fruta blanca con fondo vegetal en nariz, mientras que en boca tiene la acidez correcta, persistente, burbuja poco integrada y final ligeramente amargo.

El segundo mejor valorado es Vall D'Lluna Brut, con una valoración de 94 puntos sobre 100 y un precio medio de 3,39 euros. Se trata de un cava amarillo pajizo, burbuja media y rosario continuo, sin corona. En nariz media-alta de fruta madura y de hueso, miel, frutos secos y brioche, mientras que en boca es equilibrado y con la acidez adecuada, persistente y con burbuja bien integrada.

Con la misma puntuación está el Val de Juy Brut (Alcampo), que tiene un precio medio de 4,95 euros. De tono amarillo pajizo verdoso, burbuja fina con rosario y corona, que en nariz da toques de levadura, panadería, frutos secos y fruta blanca, mientras que en boca es equilibrado, con una acidez que sostiene la persistencia, burbuja poco integrada y amargor suave final.

De esta forma, la selección de estos cavas más asequibles muestra un amplio abanico de precios en los supermercados, que van de 3,18 euros hasta los 5,49 euros la botella, con un precio medio de 3,67 euros.

Los resultados del análisis comprenden el control del contenido de alcohol, de azúcar, la acidez volátil, la acidez total, la presencia de conservantes, como los sulfitos. Pero también de otros aditivos, como el ácido sórbico o el ascórbico, innecesario si se ha realizado un buen procesado y del que este año no se han encontrado restos (otros años sí se detectó).

Los mejores cavas en la prueba de cata destacan por burbuja fina y persistente, notas de panadería y fruta blanca, y una boca equilibrada con buena persistencia. Además, el estado del corcho es correcto en todas las muestras y, al tratarse de vinos sin mucha maduración, su conservación durante el año siguiente será adecuada siempre que se mantengan condiciones de almacenamiento correctas.

OCU recomienda guardar los cavas en un lugar fresco, seco y oscuro. Y enfriarlos luego con la suficiente antelación: la temperatura óptima son 8ºC, que se consiguen metiendo la botella al menos 4 horas antes de su consumo en la nevera. Luego, una vez en la mesa, debe mantenerse fresco en una cubitera con hielo y agua.

Además, se trata de vinos que acompañan muy bien los menús navideños. En concreto, los brut nature, extra brut y brut son los más adecuados para tomar con los platos principales de una comida o cena, especialmente los pescados, mariscos, quesos y escabeches. Son además cavas con un limitado contenido de azúcar, siempre inferior a 12 g/litro. Mientras que los cavas semisecos, por su mayor contenido de azúcar (hasta 50 g/litro), maridan mejor con los postres.