Namibia envía cientos de soldados para combatir un gran incendio en el Parque Nacional Etosha

WINDHOEK, Namibia (AP) — Namibia envió más de 500 soldados para ayudar a combatir un gran incendio forestal que ha quemado el 30% del parque nacional más conocido del país.

La oficina de la presidenta, Netumbo Nandi-Ndaitwah, dijo el domingo que un número desconocido de animales salvajes han muerto en el incendio, que comenzó el lunes pasado y se ha extendido por el amplio Parque Nacional Etosha en el norte del país.

El parque alberga cientos de especies de vida silvestre, incluidos rinocerontes negros en peligro crítico de extinción. La oficina de la presidenta dijo que el incendio también se había extendido a aldeas en las afueras del parque, pero no se han reportado víctimas humanas. Indicó que aún no se sabía con certeza la causa del incendio.

Un video en la emisora nacional NBC mostró extensiones de árboles y pasto ennegrecidos y antílopes escapando del fuego.

Las autoridades han enviado helicópteros y camiones con tanques de agua para combatir el fuego. Desplegaron 500 soldados el domingo para ayudar con la operación y unirse a un primer contingente de 40 soldados enviados al parque el sábado, según la oficina de la presidenta.

El comunicado dijo que aproximadamente el 30% de las áreas de pastoreo en el parque de 22.200 kilómetros cuadrados habían sido destruidas.

El Parque Nacional Etosha es uno de los más grandes de África y es famoso por su cuenca salina, que se convierte en un lago durante la temporada de lluvias y atrae vida silvestre.

El Ministerio de Medio Ambiente de Namibia dijo en un comunicado separado que el daño ecológico al parque era extenso y que el incendio había quemado casi 7700 kilómetros cuadrados de vegetación. El ministerio dijo que sospechaba que el incendio podría haber sido iniciado por un negocio de producción de carbón en una granja que limita con el parque.

Namibia es un país caluroso y árido en el sur de África y el incendio ocurrió en medio de la época más seca del año en Etosha.

