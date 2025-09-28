Namibia envía militares para combatir incendio en importante reserva de animales

Namibia desplegó el domingo cientos de soldados para combatir un incendio que ya ha devastado un tercio del Parque Nacional Etosha, una de las mayores reservas de fauna de África, anunció el gobierno.

Ubicado en el norte de este país mayormente desértico, el parque alberga 114 especies de mamíferos, incluido el rinoceronte negro, una especie en peligro crítico de extinción y una importante atracción turística.

El incendio, activo desde el 22 de septiembre, ha causado graves daños ecológicos y destruido aproximadamente el 34% del parque, según el Ministerio de Medio Ambiente.

El gobierno anunció el despliegue de 500 soldados adicionales para apoyar a los equipos de soldados, policías, habitantes y bomberos presentes, indicó la oficina del primer ministro Tjitunga Elijah Nguare en un mensaje en Facebook.

Al menos nueve antílopes han muerto en el incendio, que se habría originado por actividades de producción de carbón vegetal en granjas vecinas, según el ministerio.

El parque, de 22.270 km2, alberga el antiguo lago salado de Etosha, que atrae a numerosos flamencos durante la temporada de lluvias.

