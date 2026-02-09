Namibia no reconocerá el acuerdo entre TotalEnergies y Petrobras por fallas del procedimiento

WINDHOEK, 9 feb (Reuters) -

Namibia no reconocerá la compra de participaciones para proyectos mar adentro en la cuenca de Lüderitz anunciada la semana pasada por TotalEnergies y Petrobras hasta que las petroleras sigan el procedimiento adecuado para su aprobación, según informaron el domingo funcionarios del Gobierno.

Jonas Mbambo, portavoz de la presidencia, confirmó que hasta que no se presente una solicitud formal y se complete el proceso legal prescrito, "ninguna transacción puede ser reconocida o considerada válida".

La petrolera francesa TotalEnergies y la brasileña Petrobras anunciaron el viernes que habían adquirido cada una una participación del 42,5% en la licencia de exploración PEL104 en la costa de Namibia, en un momento en que ambas empresas buscan explotar petróleo en una de las últimas fronteras de exploración del mundo.

La adquisición, realizada a Maravilla Oil and Gas y Eight Offshore Investments Holdings, supone una expansión de las participaciones de TotalEnergies en el país sudafricano, donde espera ser la primera en producir petróleo a finales de la década.

En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio de Industria, Minas y Energía afirmó que no se le había notificado la operación, tal y como exige la ley, y que solo se le informó del anuncio previsto del acuerdo "unos minutos" antes de su publicación.

"El Gobierno deja claro que, de conformidad con la ley, cualquier transferencia, cesión o adquisición de participaciones en licencias petroleras en Namibia debe obtener la aprobación previa del ministro", afirma el comunicado.

TotalEnergies dijo que la transacción seguía estando sujeta a la aprobación de las autoridades namibias, incluida la aprobación previa del ministro de Energía.

Petrobras, que se ha asociado con TotalEnergies en activos petrolíferos en Brasil durante más de una década, también dijo que la operación seguía sujeta a la aprobación local y que "procedería de conformidad con la legislación y los requisitos regulatorios de Namibia".

(Información de Nyasha Nyaungwa y Wendell Roelf; información adicional de Marta Nogueira y Gabriel Araujo; edición de David Holmes y Diane Craft; edición en español de Jorge Ollero Castela)