Nan Goldin inaugura exposición en Berlín con discurso crítico hacia Israel

BERLÍN (AP) — La fotógrafa y activista estadounidense Nan Goldin utilizó un discurso en la inauguración de su exposición en Alemania para condenar la guerra de Israel en Gaza.

Goldin, de 71 años, dijo el viernes que quería usar su retrospectiva en la Neue Nationalgalerie en Berlín “como una plataforma para amplificar mi posición de indignación moral” ante lo que describió como “genocidio en Gaza y Líbano”.

“Mis abuelos escaparon de los pogromos en Rusia. Me criaron sabiendo sobre el Holocausto nazi. Lo que veo en Gaza me recuerda a los pogromos de los que escaparon mis abuelos”, dijo Goldin.

Goldin, de origen judío, nació en Washington D.C. y es una destacada artista y activista cuya vida y obra fueron documentadas en la película de 2022 “All the Beauty and the Bloodshed”.

Habló sobre el desplazamiento y la destrucción en Gaza, y dijo que la crítica a Israel no debería confundirse con antisemitismo. Criticó a Alemania y alegó que la islamofobia estaba siendo ignorada en el país.

“Alemania es el hogar de la diáspora palestina más grande de Europa. Sin embargo, las protestas se encuentran con perros policía, deportación y estigmatización”, afirmó.

Goldin se retiró del escenario entre fuertes cánticos de “libre, libre Palestina”, que ahogaron un discurso subsiguiente del director de la galería, Klaus Biesenbach.

Hermann Parzinger, el presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, a la que pertenece la Neue Nationalgalerie, condenó enérgicamente el discurso de Goldin y la interrupción de los manifestantes al discurso de Biesenbach.

“Esto no corresponde a nuestro entendimiento de la libertad de expresión”, dijo.

Biesenbach señaló que no estaba de acuerdo con Goldin pero afirmó su derecho a expresarse libremente.

En un comunicado publicado por Biesenbach después de la inauguración de la exposición, citado por la agencia de noticias alemana dpa, dijo que la galería se distanciaba de la postura de los manifestantes y “aclara que defiende la libertad de expresión y el diálogo y la interacción respetuosos entre sí”.

La retrospectiva de Goldin en la Neue Nationalgalerie, titulada “Esto no terminará bien”, ofrece una visión integral del trabajo de Goldin, incluyendo diapositivas y películas respaldadas por música.

El Ministerio de Salud en Gaza dijo esta semana que el número de muertos en la Franja de Gaza por la guerra de 13 meses entre Israel y Hamás ha superado los 44.000, con más de la mitad de las víctimas siendo mujeres y niños. El Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes en su recuento.

El ejército israelí dice que ha matado a más de 17.000 militantes, sin proporcionar pruebas. Alrededor del 90% de la población de Gaza de 2,3 millones de personas ha sido desplazada. La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 250. Alrededor de 100 rehenes todavía están en Gaza, al menos un tercio de los cuales se cree que están muertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

