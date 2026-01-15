Nani Roma recupera tiempo en el Dakar, pero Al-Attiyah conserva el liderato

El piloto español Nani Roma recuperó parte del tiempo perdido el miércoles que le costó el liderato en coches del Rally Dakar, pero aún está a más de ocho minutos del catarí Nasser Al-Attiyah, que conservó la cabeza de la prueba al término de la jornada disputada este jueves.

En otra etapa muy complicada por la navegación a través del desierto saudita, entre Bisha y Al Henakiyah, con 346 km cronometrados, Roma acabó undécimo con su Ford, a 8'37" del vencedor del día, su compañero sueco de equipo Mattias Ekstrom, que firmó su tercera victoria parcial.

Al-Attiyah, con Dacia, fue 17º, a 12'47" del ganador, es decir, cuatro minutos y 10 segundos más lento que Roma, que ahora tiene 8'40" de desventaja con respecto al cinco veces ganador del Rally.

El tercero en la general, el francés Sébastien Loeb, parece estar ya fuera de la pelea por el título, al quedar a 18'37" de su compañero en Dacia.

El español Carlos Sainz, que el miércoles perdió cualquier chance de luchar por la victoria final, fue tercero en la etapa de este jueves y aún podría pelear por el podio, al estar a poco más de 10 minutos de Loeb en la general.

El Rally Dakar se decidirá el viernes en la 12ª etapa, de 409 km de recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu (con 311 km cronometrados), ya que la etapa final del sábado, de solo 105 km cronometrados alrededor de Yanbu, no debería tener incidencia en la clasificación final.