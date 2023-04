Nantes y Toulouse se enfrentan en una tensa final de Copa de Francia

Totalmente inesperados en la final de la Copa de Francia, el Nantes y el Toulouse sueñan respectivamente con un increíble doblete o con un primer título desde hace 66 años, el sábado en Saint-Denis, 19h00 GMT), en un Stade de France bajo presión deportiva y social.

La noche promete ser intensa en el estadio parisino: se espera a 78.000 espectadores con ambos equipos movilizando a decenas de miles de aficionados motivados por un trofeo que parecía inalcanzable a inicio de temporada debido a la feroz competencia en el fútbol francés.

El clamor puede ser todavía más ensordecedor debido a la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, que confirmó su asistencia al estadio. La prefectura de policía de París prohibió el viernes toda concentración sindical en los alrededores del estadio.

La unión de sindicatos de Seine-Saint-Denis ha previsto distribuir silbatos y tarjetas rojas a los espectadores para que manifesten su rechazo a la reforma de las pensiones.

Pero sin embargo es posible que no tengan la oportunidad de protestar durante la ceremonia previa al partido: según una fuente cercana al caso, el Jefe de Estado no descenderá al césped como es costumbre. Esta información todavía no ha sido confirmada por la presidencia.

El dispositivo de seguridad es consecuente con este evento, con 3.000 policías y gendarmes movilizados. El recuerdo del fiasco de la pasada final de Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid, marcada por escenas de caos alrededor del Stade de France hace casi un año, todavía sigue vivo a falta de 15 meses para los Juegos Olímpicos de París-2024 y a menos de medio año del arranque de la Copa del Mundo de rugby en septiembre.

Además, los grupos ultras nanteses y tolosanos no mantienen la relación más amable del país.

- Billete a Europa -

Sobre el césped, el desafío es inmenso. Respectivamente 16º y 12º de Ligue 1, el Nantes y el Toulouse tienen una cita con la historia. Además de añadir un prestigioso trofeo a sus vitrinas, una victoria en la 106ª edición de la Copa ofrece al equipo campeón un billete para la Europa League de la próxima temporada.

Cerca de 22.000 aficionados violetas se desplazarán a París 66 años después del único título de la historia de la ciudad de Toulouse, la Copa de Francia de 1957, obtenida en una época en la que el Toulouse jugaba con los colores rojo y blanco y en la que vibraba sobre todo por el rugby.

Ese título es objeto de discordia entre el club, que lo cuenta como propio y lo incluye en su palmarés, y la Federación, que atribuye esa edición a otro "Toulouse FC", club desaparecido en 1967 antes de refundarse bajo el nombre de US Toulouse en 1970.

Para el Nantes, vigente campeón de la Copa que atraviesa problemas para garantizar la permanencia en el campeonato, esta final es un oasis en el desierto. El club amarillo y verde teme estar ante un espejismo: si pierde la final y desciende a Ligue 2, habrá perdido todo en cuestión de semanas.

La historia del club les deja lugar a la esperanza: además del gigante París SG, vencedor de seis de las últimas ocho ediciones, el último equipo que logró defender su trofeo fue precisamente el Nantes, en el año 2000, hace 23 años.

AFP