Naomi Osaka está de nuevo en los cuartos de final de un Grand Slam

NUEVA YORK (AP) — Una vez que Naomi Osaka está en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, cuidado.

Durante un tiempo, llegar allí era el problema.

Ahora mismo, Osaka parece estar de vuelta en su mejor forma, y definitivamente ha regresado a esa etapa de un torneo importante, preparándose para enfrentar el miércoles a Karolina Muchova en el Abierto de Estados Unidos por un lugar en las semifinales.

Es la primera vez que Osaka —quien ha sido clasificada como número uno y ahora es la cabeza de serie número 23— llega tan lejos en uno de los cuatro eventos más importantes del tenis desde el Abierto de Australia a principios de 2021. Esa también fue la última vez que ganó un trofeo de Grand Slam.

Hasta ahora en su carrera, la jugadora de 27 años ha salido con el campeonato cada vez que ha pasado de la cuarta ronda en cualquier torneo importante, algo que logró en Flushing Meadows el lunes con una victoria dominante contra la cabeza de serie número tres, Coco Gauff, por un marcador de 6-3, 6-2 en poco más de una hora.

“Parece relajada ahí fuera... Me obligó a jugar como lo hice hoy", observó Gauff. “Independientemente de la forma en que esté, siempre es una jugadora difícil, y no creo que nadie la subestime, sin importar en qué 'forma' esté, especialmente en canchas duras”.

Osaka es campeona de Grand Slam en cuatro ocasiones, siempre en esa superficie: ganando en Nueva York en 2018 y 2020, además de dos veces más en Melbourne Park, gracias a un combinado de 12-0 en cuartos de final, semifinales y finales.

Se le preguntó a Osaka sobre ese récord invicto.

“No diría que me da presión o confianza. Creo que para mí, sabes, esto es un territorio un poco inexplorado en este punto de mi carrera”, dijo Osaka, refiriéndose al lapso de cuatro años y medio. “Lo estoy disfrutando. Me estoy divirtiendo. Estoy pudiendo jugar contra las mejores jugadoras del mundo”.

Fue más tarde en 2021, en el Abierto de Francia, cuando reveló que había estado lidiando con ansiedad y depresión, y luego comenzó a tomar una serie de descansos para la salud mental. Más tarde se ausentó 17 meses por licencia de maternidad; su hija, Shai, nació en julio de 2023.

Dos meses después de eso, Osaka llegó al Abierto de Estados Unidos y se sentó en las gradas del estadio Arthur Ashe para ver mientras Gauff vencía a Muchova en las semifinales en camino al título.

Muchova, la cabeza de serie número 11, una jugadora de 29 años de la República Checa, es una talentosa jugadora de toda la cancha que es tan creativa con su raqueta como cualquiera en el juego. Fue subcampeona de Iga Swiatek en la arcilla roja del Abierto de Francia en 2023 y también ha llegado a las semifinales en las canchas duras de Flushing Meadows en los últimos dos años, eliminando a Osaka en la segunda ronda en 2024.

“Es una gran jugadora. Creo que ha recuperado su forma y está mejorando cada vez más.

“Podemos ver por sus resultados”, dijo Muchova, quien superó a Venus Williams en la primera ronda la semana pasada. “Practicamos aquí, de hecho. Así que espero una batalla realmente dura. Va a ser un desafío, sin duda”.

En cuanto a lo que ha cambiado en Osaka a lo largo de su último regreso, Muchova cree que lo principal es entrar en ritmo compitiendo más.

Osaka, equipada con un gran saque y un gran golpe de derecha, ha presionado a las mejores jugadoras en el último año y medio, pero no siempre ha podido llegar a la meta, incluso cuando tuvo un punto de partido pero no pudo ganar un maravilloso encuentro contra Swiatek en Roland-Garros en 2024.

“La diferencia, creo, es que ahora tiene más partidos en su haber, está ganando partidos y diría que tiene esa creencia nuevamente de que puede ser la mejor, y confía más en sus golpes”, dijo Muchova. “Jugando realmente rápido, realmente bien”.

