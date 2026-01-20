Naomi Osaka impacta en el Abierto de Australia con sombrero, velo y sombrilla

Naomi Osaka sorprendió este martes en su duelo de primera ronda del Abierto de Australia apareciendo en la pista con una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo a juego.

La jugadora japonesa de 28 años es conocida por sus estilosos atuendos cuando salta a la pista.

En la Rod Laver Arena, en la sesión nocturna ante la croata Antonia Ruzic, Osaka saludó con porte regio al público y acto seguido plegó la sombrilla y dejó el sombrero y el velo cuidadosamente a un lado.

Para el encuentro, la cuatro veces ganadora de un Gran Slam lució una equipación habitual de tenis.