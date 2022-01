Naomi osaka quiere redescubrir el amor por el juego tras su regreso triunfal

MELBOURNE, 4 ene (Reuters) - La campeona del Abierto de Australia, Naomi Osaka, dijo que redescubrir su amor por el tenis y no centrarse en los resultados y las clasificaciones estaban entre sus principales objetivos para 2022, tras su regreso a la acción en Melbourne el martes después de un descanso de cuatro meses.

La japonesa, ex número uno del mundo, tuvo problemas el año pasado desde que se retiró del Abierto de Francia en mayo tras una disputa con los responsables del torneo por las apariciones obligatorias ante los medios de comunicación, que, según ella, tuvieron un impacto negativo en ella.

Tras perder ante Leylah Fernández en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en septiembre, Osaka se tomó un descanso del deporte para centrarse en su salud mental.

La jugadora de 24 años parecía apagada en su victoria del martes sobre la francesa Alize Cornet (6-4, 3-6 y 6-3), pero dijo que estaba contenta con la forma en que se había manejado.

"Sólo tengo un objetivo importante este año y no tiene nada que ver con los resultados y esas cosas. Sólo quiero sentir que cada vez que entre en la pista (...) me divierta", dijo Osaka a los periodistas.

"Puedo salir de la cancha sabiendo que, aunque haya perdido, me he esforzado al máximo. También tengo un objetivo en la sala de prensa, que es no volver a llorar, así que espero que eso juegue a mi favor".

"Soy el tipo de persona que se preocupa demasiado por los resultados y la clasificación. Sólo tengo que encontrar la manera de volver a disfrutar del juego, porque esa es la razón por la que estaba jugando en primer lugar".

Osaka dijo que hablar con su familia y sus amigos la ayudó a volver a jugar. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)