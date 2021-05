Naomi Osaka se retira de Roland Garros tras su plante a la prensa

La tenista japonesa Naomi Osaka, n煤mero dos del mundo, se ha retirado de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, despu茅s de su pol茅mica decisi贸n de no atender a los medios de comunicaci贸n, asegurando que le provoca "una gran ansiedad" hablar con los periodistas, adem谩s de confesar que ha tenido varios episodios de depresi贸n.

"Esta no es una situaci贸n que no ten铆a intenci贸n de provocar. Creo que ahora lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para mi propio bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en Par铆s. Nunca quise ser una distracci贸n y acepto que el momento no fue el ideal y mi mensaje podr铆a haber sido m谩s claro", anunci贸 en un comunicado.

La nipona, actualmente en el n煤mero dos del ranking WTA, se impuso el domingo en su partido inaugural en la arcilla parisina ante la rumana Patricia Maria Tig, pero su decisi贸n de no participar en ruedas de prensa o en entrevistas ha centrado las conversaciones de la primera semana de torneo.

Los cuatro 'Grand Slam' criticaron la actitud de Osaka y la amenazaron, en un comunicado conjunto, con una posible descalificaci贸n e incluso la negativa a participar en futuros torneos si no reconsideraba su decisi贸n de no atender a la prensa.

Osaka confes贸 que hab铆a sufrido episodios de depresi贸n desde que gan贸 su primer 'grande' en el US Open en 2018, y que hablar con los medios le provoca ansiedad. "He sufrido grandes problemas de depresi贸n desde el US Open 2018 y me est谩 costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida; siempre llevo auriculares, lo que me ayuda a sobrellevar mi ansiedad social", manifest贸.

"Aunque la prensa del tenis siempre ha sido muy amable conmigo (y quiero disculparme especialmente con todos los periodistas geniales a los que he podido haber hecho da帽o), no soy una persona que hable de manera natural en p煤blico y siento grandes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicaci贸n de todo el mundo. Me pongo muy nerviosa y me estresa intentar dar la mejor respuesta posible", reconoci贸.

"En Par铆s he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, y cre铆 que deb铆a cuidarme y evitar las ruedas de prensa (...) Me he disculpado de forma privada con el torneo. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para hablar de la forma de hacer las cosas mejor con los jugadores, la prensa y los aficionados", concluy贸.

Europa Press