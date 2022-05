Naomi Schiff, piloto de carreras y embajadora de PUMA, habla sobre “She Moves Us”

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--may. 6, 2022--

La piloto de carreras, presentadora y conductora acróbata Naomi Schiff habló francamente sobre los sacrificios y desafíos de ser una mujer piloto de carreras profesional en una conversación en video sobre “She Moves Us” para la empresa de deportes PUMA: “He tenido muchas experiencias en mi corta vida y lo más importante es cuidarte la espalda, porque vas a enfrentar muchísimos obstáculos en el camino, más que los hombres. Por eso, debes creer en ti misma, porque si no lo haces, los demás tampoco lo harán. Así que apóyate a ti misma en un 100 %”.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005246/es/

Racing Driver Naomi Schiff talks about her passion for car racing and how she wants to inspire young women for PUMA’s “She Moves Us” platform (Photo: Business Wire)

La expiloto de W-Series se comprometió a mejorar la igualdad en el automovilismo y quiere empoderar a las niñas y jóvenes para que sigan una carrera profesional en las carreras de autos: “En mi primera carrera, no quería participar. Todo me intimidaba mucho porque nadie a mi alrededor se parecía a mí. Mi papá me arrojó a los leones y dijo: ‘Vamos a hacerlo igual’. Estaba muy nerviosa y no tenía nada de ganas de hacerlo, pero, la verdad, me divertí. Salí con una enorme sonrisa en la cara y nunca miré hacia atrás”.

“She Moves Us” busca empoderar a niñas y jóvenes compartiendo historias y esfuerzos conjuntos para influir en sus derechos en todo el mundo. Se inspiró en la estrella pop internacional y embajadora de PUMA Dua Lipa, quien afirmó: “Difundir historias de éxito es parte de cambiar la narrativa, especialmente en campos como el deporte y el entretenimiento, que tienden a amplificar los logros masculinos. Las mujeres ya han hecho grandes logros de manera global y celebrarlos las entusiasma y empodera. También anima a quienes se sublevan a apuntar a las estrellas”.

PUMA tiene una oferta inclusiva de productos para las mujeres y niñas que practican deportes: ropa interior y deportiva, ropa deportiva discreta, productos de maternidad y para un rendimiento específico diseñados exclusivamente para mujeres. PUMA apoya a todos los atletas para que se esfuercen al máximo y trabaja con organizaciones y socios comprometidos a eliminar los obstáculos en el deporte.

Para ver el video completo de la entrevista de Naomi Schiff sobre “She Moves Us”, haga clic AQUÍ.

Puma

PUMA es una de las marcas deportivas líderes a nivel mundial, y se dedica a diseñar, desarrollar, vender y comercializar calzado, vestimenta y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado hacia adelante sin pausas el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de estilo de vida inspirados en deportes y rendimiento en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquet, golf y automovilismo. Colabora con reconocidos diseñadores y marcas para que la influencia del deporte penetre en la moda y la cultura callejera. El grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a 16 000 personas en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en Herzogenaurach, Alemania.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220506005246/es/

CONTACT: Contacto con la prensa:

Gudrun Cämmerer

Jefa de equipo de Global PR

gudrun.caemmerer@puma.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: fashion retail sports consumer women other sports general sports

Source: puma

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 05/06/2022 12:01 pm/disc: 05/06/2022 12:02 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220506005246/es