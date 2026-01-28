Nápoles, Athletic, PSV y Ajax quedan eliminados en la Liga de Campeones

El campeón italiano Nápoles, el Athletic de Bilbao español y dos históricos neerlandeses excampeones de Europa, como PSV Eindhoven y Ajax, destacaron entre los equipos eliminados este miércoles tras la octava y última jornada de la Liga de Campeones.

Los napolitanos fueron la víctima más destacada por su estatus de ganador de la última Serie A italiana.

Su eliminación se consumó con una derrota 3-2 en su estadio Diego Maradona ante el campeón mundial Chelsea, que se impuso gracias a un doblete del brasileño João Pedro y se clasificó directamente a octavos.

El Nápoles había llegado a esta última jornada en el 25º lugar, virtualmente eliminado, y no podía fallar para apurar sus opciones de clasificación.