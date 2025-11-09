Nápoles cae 2-0 en Bolonia y cede el liderato al AC Milan

El Nápoles, que arrancó la 11ª jornada de Serie A como líder en solitario, perdió 2-0 en Bolonia cediendo el liderato al AC Milan, que había empatado 2-2 el sábado en Parma.

Los hombres de Antonio Conte, relegados provisionalmente a la segunda posición igualados a 22 puntos con los Rossoneri (pero con peor diferencia de goles), podrían incluso caer a la 4ª posición este domingo si Inter (3º, 21 pts) y Roma (4º, 21 pts) vencen en sus respectivos duelos contra Lazio y Udinese.

Luego de una primera mitad sin mucha acción, los napolitanos recibieron el primer gol cinco minutos después del paso por los vestuarios, con un disparo preciso del neerlandés Thijs Dallinga (50'), que aprovechó un magnífico centro colgado desde la banda izquierda por Nicolo Cambiaghi.

Quince minutos después, el peligro llegó por la otra banda: centro del sueco Emil Holm y remate de cabeza directo a la escuadra del colombiano John Lucumí (66').

En el resto de resultados del domingo, la Fiorentina se mantuvo colista tras un nuevo fin de semana sin vencer. La Viola, que todavía no ha ganado ningún partido de campeonato este curso, empató 2-2 en el duelo directo en los puestos de descenso contra el Génova.

Menos grave pero también preocupante es la situación del Atalanta (13º, 13 pts). La Dea cayó derrotada en su cancha 3-0 contra Sasuolo (8º, 16 pts) y suma ya siete partidos de campeonato sin ganar (dos derrotas y cinco empates).

bur-dam/iga