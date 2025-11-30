Nápoles conquista Roma, Lautaro despierta al Inter

El duelo estelar entre el Nápoles, vigente campeón de Italia, y la Roma, que arrancó la 13ª jornada en lo alto de la Serie A, se saldó con victoria para los napolitanos, que pasan a coliderar el campeonato junto al Milan, mientras que el Inter despertó en Pisa gracias a un doblete de Lautaro Martínez.

Tras un nuevo baile de posiciones en el ajustado Top 4 del fútbol italiano, es el AC Milan con 28 puntos quien lidera la tabla, gracias a la victoria la víspera contra la Lazio. Con mismos puntos pero peor diferencia de goles está el Nápoles, seguido de Inter y Roma, ambos con 27 unidades.

En el estadio Olímpico de la capital, y pese a las lesiones de pesos pesados como Kevin de Bruyne, el Nápoles se impuso con gol del brasileño David Neres (36'), perfectamente servido por el danés Rasmus Hojlund.

El arquero Vanja Milinkovic-Savic mantuvo en el minuto 90 la victoria de su equipo, con una gran atajada a un disparo de Tommaso Baldanzi.

El equipo de Antonio Conte, que atravesó un mal momento justo antes del último parón de selecciones, sumó así su tercera victoria consecutiva entre todas las competiciones.

"Es importante ganar en el estadio Olímpico contra el gran equipo de la Roma, más cuando es con tanta autoridad y tranquilidad", declaró Conte. "Pero seguimos en una situación delicada con todos los lesionados", puntualizó.

Por su parte la Roma, que arrancó la jornada como líder, vuelve así a conceder una derrota contra uno de sus rivales directos, tras haberse inclinado ya esta temporada contra el Milan y el Inter.

"Nos ha faltado energía, seguramente por nuestro partido del jueves (en Europa League), no teníamos nuestra velocidad de ejecución habitual", lamentó el técnico Gian Piero Gasperini.

- "Estoy feliz aquí" -

Horas antes, en Pisa, los interistas habían roto la racha de dos derrotas consecutivas liderados por su capitán argentino Lautaro Martínez.

Vencido por el AC Milán (1-0) en el derbi la semana pasada y por el Atlético de Madrid (2-1) el miércoles en la primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones, el Inter tenía que reaccionar ante un equipo recién ascendido y lo hizo de la mano de su goleador.

El Toro, que había sido criticado por haber marcado solo un gol en dos meses en la Serie A, remató a la red un centro potente de Francesco Esposito para abrir el marcador (69') y sentenció después en el 83 al empujar a la red un centro-chut de Nicolo Barella.

"Estoy feliz por la victoria, que es lo que queríamos tras dos derrotas... Trabajo para el equipo, para mí mismo y para mi familia; dejo a los demás de hablen", declaró el argentino a DAZN.

"Espero que siga así; aún tengo mucho tiempo de contrato, estoy feliz aquí y los aficionados me quieren... el equipo está por encima de todo", añadió.

En el resto de partidos del domingo, el Atalanta (11º) infligió una nueva derrota a la Fiorentina (19ª), que tras 13 jornadas sigue sin conocer la victoria. En la media tabla, el Torino (13º) cayó 2-1 en Lecce (14º).

jr/mcd-dam/dr