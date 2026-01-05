Nápoles conquista Roma y se mantiene a la caza del Milan

Nápoles, vigente campeón de Italia, se impuso el domingo en el campo de la Lazio de Roma (2-0) para mantenerse a un punto del líder, el AC Milan, vencedor el viernes en Cagliari (1-0) en la 18ª jornada de la Serie A.

Bajo una lluvia por momentos torrencial, Nápoles firmó su quinta victoria en las últimas seis jornadas de la Serie A gracias a Leonardo Spinazzola (13’) y Amir Rrahmani (32’).

El equipo entrenado por Antonio Conte, aún sin Kevin De Bruyne ni André-Frank Zambo Anguissa, se colocó de nuevo segundo en la clasificación, con 37 puntos, a uno del AC Milan.

No obstante, Milan y Nápoles pueden ser superados por el Inter (3º provisional, con 36 puntos) si los Nerazzurri vencen este domingo al Bolonia (7º) en San Siro.

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, estuvo en el banquillo tras someterse la semana pasada a una intervención quirúrgica para corregir un trastorno del ritmo cardíaco.

Con esta derrota, la sexta de la temporada, el equipo romano retrocede al noveno puesto de la clasificación, con 24 puntos, cada vez más lejos de la pelea por los puestos de Champions.

La Lazio, además, terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Tijjani Noslin (81’) y Adam Marusic (89’), este último por pelearse con el defensor del Nápoles Pasquale Mazzocchi, que también fue expulsado.