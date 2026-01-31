Nápoles cura sus heridas europeas contra la Fiorentina

El Nápoles, gran decepción de la fase regular de la Liga de Campeones europea con una dolorosa eliminación el miércoles, pudo recuperar la sonrisa en la Serie A, donde este sábado venció 2-1 a la Fiorentina en la 23ª jornada

Las aguas bajaban muy revueltas para el campeón de Italia, que venía de caer 3-0 ante la Juventus en la anterior jornada liguera y, sobre todo, de perder 3-2 en casa contra el Chelsea el miércoles, lo que consumó el desastre de la eliminación en Champions, sin ni siquiera poder llegar a jugar el playoff de repesca

Por todo ello, ganar este sábado era una obligación y el Nápoles lo consiguió gracias a los tantos de Antonio Vergara (11') y del español Miguel Gutiérrez (49')

El equipo de Antonio Conte tembló cuando la Fiorentina redujo la diferencia en el 51' por medio del israelí Manor Solomon, pero el marcador ya no se movió y los tres puntos se quedaron en el estadio Diego Maradona

Gracias a este triunfo, apenas el tercero del año 2026 para el Nápoles en siete partidos disputados, el Nápoles vuelve provisionalmente al podio (3º, 46 puntos), superando a la Roma (4ª, 43), que se enfrenta el lunes al Udinese

Se acerca además a un punto del AC Milan (2º), que esperará hasta el martes para jugar su partido de esta jornada, contra el Bolonia, pero todavía tiene seis unidades de retraso respecto al líder Inter de Milán, que el domingo visita a la Cremonese

- Lesión de Di Lorenzo -

"No bajamos los brazos. Tenemos todavía la Copa de Italia y queremos clasificarnos para Europa", declaró Conte a DAZN al hablar sobre las ambiciones del equipo en la parte decisiva de la temporada

El triunfo de este sábado se vio empañado para el Nápoles por la lesión de su capitán Giovanni Di Lorenzo, que fue evacuado del campo en camilla tras torcerse una rodilla a la media hora de juego

"Es una lesión grave, el ligamento cruzado", vaticinó Conte, a pesar de no haber diagnóstico oficial

El percance dispara las alarmas en un equipo que ya se enfrenta a las bajas de larga duración de varios hombres importantes (Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Romelu Lukaku)

La histórica Fiorentina, por su parte, queda bloqueada en el 18º puesto (17 puntos), dentro de la zona de descenso a la Serie B y a un punto del Lecce (17º), el primer equipo en la zona de salvación

En el primer partido del sábado, el Sassuolo (11º) se impuso 3-1 en el campo del colista Pisa (20')

La tanda de partidos del día se cierra con el pulso entre Cagliari (12º) y Hellas Verona (19')