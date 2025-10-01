Nápoles doblega al Sporting de Lisboa gracias a la conexión Hojlund-De Bruyne

El Nápoles sufrió pero consiguió su primera victoria de esta Liga de Campeones al superar 2-1 al Sporting de Lisboa, este miércoles, gracias a la conexión de dos de sus nuevos jugadores, Rasmus Hojlund -bigoleador- y Kevin De Bruyne -doble asistente-.

Privado la pasada temporada de estar en las competiciones europeas por primera vez en quince años, el campeón de Italia se ha reforzado y los frutos no están tardando en llegar.

Su campaña europea había comenzado con un resbalón el 18 de septiembre, con la derrota 2-0 en la cancha del Manchester City, en un partido que al Nápoles se le complicó pronto por la expulsión de su capitán Giovanni Di Lorenzo.

Por eso este miércoles la segunda jornada se presentaba como una ocasión perfecta para resurgir y el equipo de Antonio Conte no la dejó pasar, en el que era el primer partido de Champions en el estadio Diego Maradona desde febrero de 2024.

El danés Hojlund abrió el marcador en el 36, culminando un rápido contragolpe tras un balón servido por el belga Kevin De Bruyne.

El Sporting, campeón de Portugal, heló a los tifosi locales con el empate en el 62, con un penal transformado por su goleador colombiano Luis Suárez, pero la conexión De Bruyne-Hojlund volvió a funcionar en el 78, cuando el primero sirvió un balón que el segundo cabeceó a la red para el 2-1 definitivo.

"Kevin es una leyenda del fútbol. Nada más que tiene el balón, sé que solo tengo que tomar la decisión adecuada en mi carrera, que él sabrá encontrarme", declaró Hojlund.

Para De Bruyne, este partido sirve en parte como redención, después de haber admitido públicamente su malestar por ser sustituido en los últimos partidos, el último de ellos en la derrota en Serie A del fin de semana ante el AC Milan.

La victoria sirve además al Nápoles para recuperar la confianza tras ese revés en San Siro, que le hizo perder el liderato del Calcio.

jr/hpa/dr/pm