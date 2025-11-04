Nápoles empata en casa ante Eintracht y sigue sin despegar en Champions

Nápoles y Eintracht Fráncfort sellaron un empate sin goles (0-0) en un duelo en el que ninguno de los dos equipos mereció más, este martes en la 4ª fecha de la fase de grupos de la Champions League.

De vuelta al estadio Diego Armando Maradona, el Nápoles de Antonio Conte se mostró más dominador pero se estrelló en varias ocasiones con un conjunto alemán bien cerrado atrás.

El Eintracht disfrutó además de la ocasión más clara en el minuto 73 con un disparo del delantero Ansgar Knauff atajado no sin dificultades por Vanja Milinkovic-Savic.

Este empate sirve de poco al Nápoles, que venía de una humillante derrota 6-1 en la cancha del PSV Eindhoven: el vigente campeón de Italia y actual líder de la Serie A sólo suma 4 puntos, los mismos que su rival del día.

