Nápoles es neutralizado en casa por Hellas Verona

El Nápoles, vigente campeón de la Serie A, tropezó este miércoles en su primer partido del año en su estadio Diego Armando Maradona y tuvo que conformarse con un empate 2-2 frente al Hellas Verona en la decimonovena fecha.

Luego de 27 minutos de juego, ante el estupor de los tifosi, el conjunto del sur de Italia perdía 2-0 luego de los goles del danés Martin Frese (16') y del nigeriano Gift Orban, de penal.

Antonio Conte, que sigue sin poder contar con varios lesionados (De Bruyne, Anguissa, Meret, Lukaku), probablemente levantaría la voz al descanso y su equipo salió con otra cara en la reanudación.

El escocés Scott McTominay redujo la diferencia en el minuto 54. Luego los napolitanos marcaron dos goles que fueron anulados, uno por mano tras revisión del VAR (72') y otro por fuera de juego (76').

La igualada llegó finalmente con un remate de cabeza del capitán Giovanni Di Lorenzo en el minuto 82.

El conjunto local lo intentó hasta el último de los siete minutos de tiempo añadido, pero no pudo llevarse la victoria.

El Nápoles es tercero con los mismos 38 puntos que el AC Milan (2º), que cuenta con un partido menos. El Inter Milán, líder, puede asegurarse el título honorífico de campeón de invierno si derrota este miércoles al Parma.

El Hellas Verona, por su parte, sigue 18º, en puestos de descenso, a dos unidades del Génova, que marca la permanencia.