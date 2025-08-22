Nápoles inicia en Sassuolo la defensa de su scudetto

La temporada 2025-2026 de Serie A dará su pistoletazo de salida este sábado, con la visita del vigente campeón Nápoles al recién ascendido Sassuolo.

La plantilla de Antonio Conte, que el año pasado sorprendió llevándose el Scudetto, el cuarto en la historia del club, se ha reforzado en el mercato, con la ambición de luchar de nuevo por el campeonato y, por qué no, por la Liga de Campeones.

El fichaje más importante no necesita tarjeta de presentación: el centrocampista belga Kevin de Bruyne, pieza clave del Manchester City en la última década, jugará sus primeros minutos en una nueva competición por conquistar.

No estará por contra en el inicio de la aventura el atacante belga Romelu Lukaku, lesionado en el muslo izquierdo en un partido amistoso ante el Olympiakos griego y que fue declarado baja para el comienzo de temporada del club campeón.

El Nápoles no avanzó un tiempo estimado de baja, pero según la prensa italiana podría estar alejado de los terrenos de juego hasta noviembre.

También iniciará la temporada contra un recién ascendido el AC Milan, que recibirá en San Siro al Cremonese. Todas las miradas de los aficionados rossoneri estarán en el talentoso croata Luka Modric, principal atractivo de un equipo que terminó 8º la pasada temporada.

En los demás encuentros destacados de la primera fecha, el Inter de Milán recibirá al Torino, la Juventus al Parma y el Bolonia visitará a la Roma.

Otro de los duelos destacados enfrentará al ambicioso Como, entrenado por el español Cesc Fàbregas, y a la Lazio del uruguayo Matías Vecino y del argentino Taty Castellanos.

-- Programa de la 1ª jornada de la Serie A:

Sábado:

(16h30 GMT) Génova - Lecce

Sassuolo - Nápoles

(18h45 GMT) Roma - Bolonia

Milan - Cremonese

- Domingo:

(16h30 GMT) Cagliari - Fiorentina

Como - Lazio

(18h45 GMT) Atalanta - Pisa

Juventus - Parma

- Lunes:

(16h30 GMT) Udinese - Hellas Verona

(18h45 GMT) Inter de Milán - Torino