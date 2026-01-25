Nápoles pierde 3-0 ante Juventus y se complica la defensa del Scudetto

El Nápoles, vigente campeón de Italia, fue claramente superado 3-0 por la Juventus en Turín este domingo en la 22ª jornada de la Serie A y se complicó en la lucha por revalidar el título.

Los napolitanos siguen terceros en la clasificación pero ven ahora escaparse a nueve puntos al líder Inter de Milán, que el viernes había goleado 5-2 al modesto Pisa.

El AC Milan (2º), que en el último turno del domingo visita a la Roma (4ª), necesita ganar para volver a situarse a tres unidades de sus vecinos y ampliar de paso a seis puntos su margen sobre un Nápoles herido.

Después de la derrota ante el Cagliari del pasado fin de semana, la Juventus se recuperó en este partido con los goles del canadiense Jonathan David (22'), del turco Kenan Yildiz (77') y del serbio Filip Kostic (86').

La Vecchia Signora es quinta, igualada con la Roma y a solo un punto del tercer lugar del Nápoles, por lo que la lucha por los puestos de Liga de Campeones de Europa (Top 4) se aprieta en Italia.

La derrota no llega anímicamente en el mejor momento para el Nápoles, que el miércoles de la nueva semana se juega su continuidad en la Champions.

Antes de la octava y última jornada, en la que recibirá al Chelsea inglés, el Nápoles es 25º y por lo tanto está en puesto de virtual eliminación, ya que para disputar al menos los play-offs de repesca debe entrar entre los 24 primeros.

En los otros partidos del domingo, el Atalanta (7º) respetó la lógica al vencer 4-0 al Parma (15º).

Por contra, el Bolonia (8º) se vio sorprendido 3-2 por el Génova (13°), mientras que el Sassuolo (11º) se impuso 1-0 a la Cremonese (14ª).