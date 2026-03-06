Nápoles pisa los talones al AC Milan, De Bruyne vuelve a jugar

El Nápoles, tercero de la tabla, dominó 2-1 al Torino este viernes, en la apertura de la 28ª jornada de la Serie A, para acercarse a un punto del AC Milan (2º), que el domingo recibe al Inter de Milán (1º) en el Derby della Madonnina

El partido estuvo además marcado por el regreso en el minuto 79 del belga Kevin De Bruyne, que no jugaba desde hacía 132 días, cuando se lesionó en el muslo derecho el pasado 25 de octubre

La noche fue por lo tanto feliz para los tifosi napolitanos, que celebraron el triunfo gracias a los tantos del brasileño Alisson Santos (7') y del normacedonio Eljif Elmas (68'), en el que fue el primer triunfo de su club como local en Serie A desde el 31 de enero

El Torino solo inquietó en la recta final, cuando acortó su desventaja con un gol de Cesare Casadei en el 86'

La alegría del Nápoles no solo vino por la vuelta de De Bruyne, sino que también reapareció otro jugador destacado, el mediocampista camerunés Frank Anguissa, en su caso ausente desde el 9 de noviembre

"Por supuesto, hemos tenido los regresos de esos jugadores importantes, que nos aportan mucha serenidad, pero me quedo sobre todo con el comportamiento de este equipo, que luchó los 90 minutos para conseguir tres puntos importantes", subrayó el técnico del Nápoles, Antonio Conte

El Torino, que sufrió su tercera derrota en las cuatro últimas jornadas, se queda decimocuarto (30 puntos), con seis puntos de margen sobre el primer equipo en zona de descenso, el Lecce (18º, 24 puntos)