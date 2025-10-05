Nápoles remonta al Génova e iguala a la Roma en la cima de la Serie A

El Nápoles, derrotado 2-1 la jornada anterior en San Siro por el Milán, retomó su camino hacia adelante al vencer 2-1 al Génova, colista, este domingo en la sexta jornada de la Serie A, para unirse a la Roma en lo alto de la tabla.

La Roma había tomado el liderato en solitario de manera provisional al vencer un poco antes a la Fiorentina (2-1), haciendo olvidar parcialmente su derrota del jueves en Roma contra el Lille en la Europa League.

El Milan, ahora a tres puntos de Nápoles y Roma, los alcanzará en lo alto de la tabla si gana este domingo en la cancha de la Juventus (18:45 GMT).

Los napolitanos comenzaron contra el Génova, por primera vez desde el inicio de la temporada, sin su fichaje estrella, Kevin De Bruyne, que permaneció en el banquillo.

Desde el inicio del partido, el equipo de Antonio Conte generó ocasiones claras, en el minuto ocho cuando Marcandelli, presionado por Höjlund, estuvo a punto de marcar en propia puerta, y luego en el 12 cuando Politano, en el segundo palo, tras un centro desde la izquierda de Neres, estuvo a un pelo de empujar el balón dentro de la portería.

Pero después de este comienzo espectacular, el juego del Nápoles se diluyó y el joven internacional italiano Ekhator, con un sublime taconazo a seis metros de la portería tras un centro desde la derecha de Norton-Cuffy que previamente había dejado atrás a Oliveira con un gran pase por encima, permitió al Génova abrir el marcador (34').

El Nápoles, revitalizado con la entrada en juego de De Bruyne (50'), empató en el 58: Höjlund no logró captar un centro cruzado desde la izquierda de Spinazzola, pero Anguissa, al acecho en el segundo palo, empujó el balón de cabeza al fondo de la red.

Después de varias nuevas ocasiones claras, el Nápoles tomó la ventaja definitiva gracias a su goleador Höjlund, quien remató desde cerca un balón rechazado por el portero genovés tras un primer intento de Anguissa (75).

En el origen de este gol del triunfo napolitano: un centro del incansable De Bruyne.

La última victoria del Génova en Nápoles data aún del 22 de febrero de 2009.

