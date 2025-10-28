Nápoles solventa el escollo del Lecce (0-1) para dormir líder de la Serie A

El Nápoles sufrió este martes en Lecce, pero terminó llevándose los tres puntos tras vencer 0-1, lo que deja al conjunto napolitano al frente de la Serie A con tres puntos sobre la AS Roma.

Tres días después de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Inter de Milán (3-1), los Gli Azzurri no se mostraron tan convincentes en el partido que abrió el telón de la novena fecha del campeonato italiano.

Privado del lesionado Kevin De Bruyne para los tres próximos meses, el vigente campeón de Italia se impuso con un gol de cabeza del camerunés André-Frank Zambo Anguissa (69').

El DT Antonio Conte puede dar también las gracias a su arquero Vanja Milinkovic-Savic, que detuvo un penal del prometedor Francesco Camarda (56'), cedido al Lecce por el AC Milan.

El Nápoles duerme este martes como líder en solitario (21 puntos), aunque podría ver cómo el AC Milan (3º, 17 enteros) se le acerca en caso de vencer al Atalanta en Bérgamo en el otro partido del día.

La Roma (2º, 18 unidades) se enfrenta al Parma el miércoles, mientras que la Juventus de Turín (8º, 12 puntos), que destituyó a Igor Tudor el lunes, recibirá al Udinese con un técnico interino.

Luciano Spalletti, antiguo entrenador del Nápoles y exseleccionador de Italia, podría ser el reemplazo del entrenador croata.

jr/bm/iga/raa/