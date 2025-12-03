Nápoles sufre pero se mete en cuartos de la Copa de Italia

El Nápoles, vigente campeón y colíder de la Serie A, sufrió en su entrada en liza en la Copa de Italia, pero terminó clasificándose este miércoles a cuartos de final al vencer al Cagliari 9-8 en los penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El Nápoles, que se adelantó en el minuto 28 gracias a Lorenzo Lucca, parecía dirigirse sin complicaciones a la siguiente ronda.

Pero el Cagliari igualó por medio de Sebastiano Esposito (67') en el estadio Diego Armando Maradona, el hogar de los Gli Azzurri.

Al término del tiempo reglamentario, y según el reglamento de la Copa de Italia, los dos equipos dirimieron el pase en los lanzamientos de penal sin pasar por la prórroga.

El cuarto lanzador de los rojiazules, Mattia Felici, fue el primero en fallar al estrellar el balón en el larguero.

Pero el brasileño David Neres, que podía clasificar a los locales, vio cómo su lanzamiento era detenido por Elia Caprile.

Hubo que esperar al décimo lanzador del Cagliari, Zito Luvumbo, para que el arquero del Nápoles, Vanja Milinkovic-Savic, especialista en el ejercicio, lograse su primera atajada, antes de que Alessandro Buongiorno clasificase a los napolitanos.

En la siguiente ronda, el Nápoles se enfrentará al vencedor del duelo entre el Como y la Fiorentina, programado para finales de enero.

Los octavos de final prosiguen el miércoles con el duelo Inter de Milán-Venecia, último club de la Serie B en liza, mientras que el vigente campeón, Bolonia, recibe al Parma el jueves.

